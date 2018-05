Parcheggio selvaggio in via Roma: Croce Rossa costretta a sostare in doppia fila

Non c'è limite all'inciviltà: in via Roma, come ci segnalano alcuni lettori, qualcuno ha pensato di sostare la propria auto in uno dei posti riservati l'ambulanza del 118. Quest'ultima, dunque, è stata costretta a parcheggiare in seconda fila.

L'appello

"Chi deve intervenire? Dove si trova la Polizia Municipale?": hanno chiesto gli utenti che auspicano maggiori controlli nella zona affinchè vengano rispettate le regole del vivere civile.