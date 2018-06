Sosta selvaggia in via Santamaria: i disagi dei pedoni

Non c'è pace per i pedoni, a Salerno. Purtroppo, i cittadini continuano a pagare gli atti di inciviltà messi in atto da vandali che rinunciano al buon senso.

La segnalazione

Come ci segnala un lettore, in via Santamaria, a Torrione, nei pressi del bar Nettuno, automobilisti indisciplinati non rinunciano a sostare dinanzi ai passaggi pedonali riservati ad anziani e ai diversamente abili. Un'abitudine consolidata nel tempo che rende davvero scomodo il passeggio nella zona. L'auspicio è che le forze dell'ordine incrementino i controlli al fine di sanzionare i responsabili, scongiurando l'odioso comportamento.