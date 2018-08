Torrione, sosta selvaggia in via Santamaria: la segnalazione

Auto e motorini parcheggiati in doppia fila in via Santamaria, all'incrocio con via delle Muratelle e in alcuni casi anche invadendo le strisce pedonali. La segnalazione arriva da Torrione, corredata anche da fotografie che fanno luce sulla cattiva abitudine degli automobilisti indisciplinati. I residenti chiedono l'intervento urgente dei Vigili Urbani.