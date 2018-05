Sosta selvaggia a Torrione: pedoni costretti a camminare per strada

Un nostro lettore ci ha segnalato che a Torrione, in via Roberto Santamaria, la situazione delle auto in sosta selvaggia non è più tollerabile. A causa di alcuni cittadini che parcheggiano la propria vettura in maniera irregolare, gli abitanti del quartiere non sono più neanche in grado di scendere e salire dai marciapiedi dato che tutti i varchi sono cosantemente occupati dalle auto in sosta. Per non parlare di chi ha una mobilità ridotta come i diversamente abili o gli anziani che non riescono in alcun modo a salire sui marciapiedi. Si chiede, l'intervento delle autorità competenti per far tornare la situazione alla normalità.