Specchio stradale ad altezza viso in via Pietro del Pezzo: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha inviato una foto segnalandoci la pericolosità di uno specchio stradale posto ad altezza uomo in via Pietro del Pezzo a Salerno. Camminando sul marciapiede che costeggia la caserma del Reggimento Guide, infatti, ci si imbatte in questo specchio che, posto molto in basso e nei pressi di un restringimento del marciapiede, diviene pericoloso per anziani ma, soprattutto, per non vedenti che rischiano di sbattere il volto contro il segnale. E' necessario, quindi, alzare lo specchio per evitare spiacevoli inconvenienti.