Due muri per separare la spiaggia privata da quella pubblica: insorgono i salernitani

Diversi lettori ci stanno segnalando pensieri di protesta per la scelta dei gestori della spiaggia privata del Lloyd's Baia Hotel che hanno eretto due muri per separare il tratto privato da quello pubblico.

L'appello

A cogliere il malcontento dei salernitani, con tanto di un video illustrativo, anche la pagina Facebook "Solo per chi ama Salerno": "La Baia ha eretto ben due muri separando la spiaggia dei vip ed impedendo anche il passaggio via mare per raggiungere l'altra spiaggetta della Crestarella, da sempre arenile dei salernitani: chiediamo che le amministrazioni comunali di Vietri e di Salerno intervengano per fare chiarezza", hanno sottolineato dalla pagina social. Tanta amarezza per i bagnanti del posto che hanno dovuto rinunciare alla passeggiata sul bagnasciuga.