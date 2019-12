Cattivi odori e degrado presso la metro di Torrione: la denuncia

Degrado e abbandono presso la metropolitana di Torrione. Sporcizia, accampamenti di fortuna e vandali, infatti, caratterizzano l'area.

Come ci segnalano alcuni residenti della zona, le telecamere di videosorveglianza, per giunta, non funzionerebbero. Unanime, l'appello al Comun, affinchè provveda a ripulire la zona e ad incrementarvi i controlli per scoraggiare nuovi comportamenti incivili.

Foto di Guglielmo Gambardella





Gallery