Sporcizia e degrado a Salerno: la denuncia di un lettore

Degrado e incuria a Salerno, precisamente in via Urbano II, in via Pio XI e in via Demetrio Moscato. Come ci segnala un lettore, "passa ogni tanto una macchina spazzatrice che non solo non disinfetta, ma non esce neppue l'acqua e inoltre le carte e le cicche di sigarette la spazzola le butta sui marciapiedi. E questi chi li pulisce? Nessuno: è desolante, da terzo mondo".

La denuncia

La denuncia del lettore punta i riflettori sull'inciviltà di molti cittadini: accorato l'appello agli addetti ai lavori per ripulire le zone caratterizzate da sporcizia e abbandono. Un'altra segnalazione, arriva da via Croce dove si è venuta a creare una vera e propria microdiscarica a cielo aperto, come ci mostra un altro utente. Tanta amarezza.



Gallery