Via Caterina: cade una lampada nel corso della potatura, illuminazione insufficiente

Tensione in via Eugenio Caterina, a Salerno. Durante i lavori di potatura dei platani, un corpo illuminante si è staccato dal lampione e un operatore lo ha riposto al suolo, come ci segnalano alcuni lettori.

I residenti della zona, peraltro, sottolineano come l'illuminazione nella zona risulti insufficiente, a causa di guasti frequenti. L'appello, dunque, è che si provveda a garantire il servizio in modo più efficiente, per assicurare la sicurezza e la tutela dei passanti nelle ore serali e notturne.