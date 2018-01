Strada provinciale "Aversana", effetto gruviera: la segnalazione

La strada provinciale "Aversana" è una gruviera: asfalto viscido, buche dappertutto, costante rischio di incidenti stradali. Le fotografie inviateci da alcuni lettori denunciano uno stato di degrado e di abbandono. Nei giorni di pioggia battente, le voragini diventano trappole per gli automobilisti: si riempiono d'acqua e le autovetture in transito rischiano di sprofondare danneggiando pneumatici e ammortizzatori. Urge una manutenzione straordinaria: la provinciale "Aversana-aeroporto" necessita di nuova pavimentazione stradale. L'obiettivo è duplice: limitare gli incidenti stradali ma anche evitare di esporsi a cause di risarcimento danni intentate dagli automobilisti sempre più arrabbiati.

