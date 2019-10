Strade al buio: è la volta di via Nizza, l'appello di residenti e commercianti

Completamente al buio, da diversi giorni, via Nizza, a Salerno. Come ci segnalano alcuni residenti e commercianti della zona, risulta difficile spostarsi lungo la strada a causa dell'assenza di illuminazione.

L'appello

Pericolosa la via, ovviamente, anche per chi, ad esempio, rincasa in tarda serata, visto che, con i negozi chiusi, la strada non ha alcuna visibilità. Accorato, l'appello al Comune, affinchè ripristini il servizio di illuminazione pubblica, per la tutela della sicurezza dei cittadini.