Cittadini lasciati al buio: segnalazioni da diverse zone della città, l'appello

Piovono segnalazioni, da parte degli utenti, per la mancanza di energia elettrica che sta interessando numerose strade, in questi giorni. A Fratte, a Torrione, in via Moscato, in via Galloppo, infatti, i cittadini brancolano completamente nel buio, a loro rischio e pericolo. Accorato ed unanime, dunque, l'appello all'amministrazione comunale, affinchè provveda a garantire il funzionamento dell'illuminazione pubblica.

La denuncia

"I tempi, tra delinquenza e ladri, non sono dei migliori - ci ha scritto un utente- Lasciare le strade al buio significa mettere a rischio i cittadini: sono giorni che l'illuminazione non funziona. Speriamo si provveda al più presto per porre fine ai disagi".

