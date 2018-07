Strade sporche in diverse zone di Salerno: le segnalazioni

Ci sono arrivate diverse segnalazioni che denunciano uno stato di semiabbandono di alcune strade da parte degli operatori ecologici che, da tempo, non passano a svolgere il loro compito e non puliscono le strade dopo il passaggio di cittadini incivili che sporcano le strade. Le segnalazioni ci sono giunte da diverse strade di Salerno, in particolare da via Bernardo Gaeta, da via Calata San Vito dove, per alcuni giorni sono rimasti diversi rifiuti al centro della carreggiata ma anche da strade più centrali quali via Diaz. I cittadini chiedono maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione per rendere le strade più vivibili sia per i salernitani che per i turisti che, in questi giorni, stanno visitando Salerno.

