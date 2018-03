Suini a spasso a Cappelle: la segnalazione di alcuni lettori

Non solo bovini, ma anche suini vaganti nelle zone collinari di Salerno. E' la volta di Cappelle, dove automobilisti e passanti hanno "incrociato" per strada dei maiali a spasso.

Pericolosa, come è noto, la presenza in strada di animali non controllati: fortunatamente, non si è verificato nessun incidente. Ma non sono mancati attimi di tensione tra passanti e persone alla guida per il passaggio dei suini lungo la strada.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella

