Una svastica sul muro della chiesa "Santa Croce": l'ira dei residenti

Degrado in via Abella Salernitana a Salerno. In una delle strade più frequentate dagli abitanti del quartiere Torrione - che conduce al mercato rionale - da diversi giorni le panchine sono rotte e una svastica è stata disegnata da qualche balordo sul muro della chiesa di “Santa Croce”. Un gesto che ha lasciato di stucco i residenti che chiedono agli addetti alla pulizia di intervenire il prima possibile.

