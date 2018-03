Tabellone elettronico della metropolitana fuori uso: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato che il tabellone elettronico della stazione della metropolitana di Torrione è, quasi sempre, fuori uso. Essendo uno studente pendolare il disservizio gli causa diversi disagi perchè non può sapere quando il treno è in ritardo o, addirittura, soppresso. "Mi chiedo - ci spiega - come può un servizio pagato fior di quattrini, aperto al pubblico pochi anni fa, essere già inefficiente logisticamente, tecnologicamente e soprattutto dal punto di vista dell'automazione, senza trascurare il fatto che quando la metro ritarda la sua corsa io sudo freddo sperando di non perdere la coincidenza con il treno che mi porterà all'università e ciò mi rende sempre più diffidente verso questo servizio. Non credo minimamente a coloro i quali si giustificano prorogando i termini di consegna dei lavori per via di grosse difficoltà anche perché basandomi sulle mie competenze - conclude - ritengo che sia banale ovviare ad un problema di questo genere".