Telecamera nascosta in via Martin Luther King: la segnalazione

Da diversi mesi una telecamera nascosta è stata installata in via Martin Luther King, nella zona orientale di Salerno, ma a quanto pare non è attiva. E, dunque, non servirebbe a nulla. A segnalarcelo è un lettore che si domanda: “Sono soltanto soldi sprecati?”. La strada è isolata e spesso si trasforma in una discarica a cielo aperto. Per questo la telecamera potrebbe essere utile per individuare gli autori dell’abbondono dei rifiuti.