Traffico in tilt sul viadotto per un tir in avaria: l'intervento

Stress e tensioni sul viadotto Gatto: un tir in avaria, infatti, ha mandato il traffico in tilt. Sul posto, la Polizia Municipale per regolare la circolazione. Il camion stava salendo dall’area retro portuale, ma si è fermato mentre stava per raggiungere l'autostrada.

Senso di marcia alternato e lunghe code, dunque, fino alla rimozione del mezzo pesante.