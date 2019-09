Tombini otturati in via Margotta: la segnalazione

Tombini otturati e rischio allagamenti in via Margotta, a Salerno. Come ci segnala un lettore, infatti, i sistemi di fognatura risultano intasati da fogliame e materiale che non consente lo scorrimento dell'acqua.

L'appello, dunque, anche in vista delle piogge all'orizzonte con l'inizio dell'autunno, è quello che vengano ripuliti i tombini.