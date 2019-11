Tombino otturato e strada allagata: disagi e denunce a Torrione

Tombino otturato da mesi a Torrione, in via Agostino Magliani. Coperto da fango, sabbia e mozziconi di sigaretta, diventa non solo una trappola per le persone anziane e donne con i passeggini - si rischia di scivolare - ma è anche a rischio allagamento.

I disagi

Non a caso, la strada diventa una piscina a cielo aperto ai primi scrosci di pioggia. I cittadini hanno più volte sgenalato i disagi con i quali convivono ma non hanno ottenuto risposta dal pesonale preposto alla manutenzione e pulizia delle strade. Per questo motivo, hanno deciso di munirsi di macchina fotografica per documentare tutto. Urge un intervento immediato.