Topi, blatte e rettili: Salerno nella morsa del degrado, la segnalazione

Il caldo tarda arrivare quest'anno, eppure a far già proliferare topi e blatte, ci pensano gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada e le mancanze da parte degli addetti alla pulizia. In particolare, una lettrice residente a Fuorni denuncia una situazione di grave degrado all'altezza delle Poste.

L'appello

Non migliore, la situazione a Brignano invasa dai topi e dove urgono una sanificazione ambientale, nonchè interventi di disinfestazione e di derattizzazione e dove l'incuria del verde pubblico e delle conseguenti sterpaglie, rappresentano un nido ideale addirittura per i rettili, a tutto danno dell'igiene e della sicurezza dei cittadini. Accorato, dunque, l'appello dei salernitani, affinchè il Comune e l'Asl, in vista della bella stagione, provvedano ad effettuare interventi di ripulitura e sanificazione in città.