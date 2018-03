Rifiuti e topi in via Rizzi: la segnalazione di un lettore

Un lettore segnala alla nostra redazione la presenza di una micro discarica in via Filippo Rizzi, a Pastena, nella zona della "Ciampa di cavallo". Il degrado, come documentano le fotografie che alleghiamo, si manifesta attraverso sacchetti contenenti rifiuti, avanzi di cibo, abiti dismessi. Il cibo attira anche i topi. I residenti chiedono l'intervento del Comune di Salerno: urgono bonifica e disinfestazione.

Gallery