"Topi, degrado, più manutenzione in strada": la denuncia dei cittadini

"Nuove pensiline per gli autenti in attesa di autobus e pulizia strade con disinfestazione e trappole per topi". L'accorato appello arriva da Bivio Pratole, Bellizzi e Battipaglia.

La segnalazione

Alcuni lettori ci scrivono per denunciare "l'assenza di antincendio su alcuni autobus, non è possibile aspettare sempre l'arrivo dei vigili del fuoco, se c'è da intervenire subito". Chiedono anche che le guardie giurate facciano "un corso di blsd e antincendio alto rischio". E ancora: "Necessario controllare fognature in strada, perché urgono asfalto e strisce pedonali. Controllo anche degli alberi". Concludono chiedendo più pattuglie delle forze dell'ordine.