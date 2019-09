Topi a spasso in via Cacciatore: la denuncia dei cittadini

Topi a spasso in via Cacciatore, a Salerno. Dopo la segnalazione inviata alla nostra redazione, proveniente da via Aversano, ecco nuove denunce.

Disinfestazione urgente

Ratti in "libera uscita", in pieno centro. La foto che pubblichiamo evidenzia un topo che si aggira tra le auto in sosta, alla ricerca di avanzi di cibo.