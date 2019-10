Topo morto in strada da giorni, in zona Vestuti: la denuncia

Giace da almeno due giorni in strada, un ratto morto, in via Sele, traversa di via Nizza. A segnalare il degrado e l'incuria in cui versa la zona, una nostra lettrice.

Appello al Comune, dunque, affinchè incentivi il lavoro degli operatori ecologici, nell'ottica del rispetto della tutela della salute degli abitanti ed i frequentatori del quartiere.