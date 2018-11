Degrado e sporcizia: grosso topo in piazza Casalbore, la segnalazione

Un grosso topo è stato notato in piazza Casalbore, vicino allo stadio Vestuti, questa mattina. A divulgare la foto del roditore, il Comitato di quartiere San Francesco, sui social.

L'appello

Intanto, non calano, da parte dei lettori, le segnalazioni per sollecitare gli enti competenti di incrementare l'opera di ripulitura della zona, nonchè i controlli da parte delle forze dell'ordine, per scoraggiare, multandogli, gli incivili che abbandonano in strada rifiuti e che peggiorano le condizioni igieniche-sanitarie del quartiere, favorendo la proliferazione di ratti e insetti molesti.