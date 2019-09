Topo ucciso con un fucile a pallini a Battipaglia: choc nel web

Avrebbero ucciso un ratto con tre colpi di fucile a pallini, a Battipaglia. Come riporta L'Occhio, in via Como, alcuni ragazzi, avrebbero anche fatto dei video e svariate foto pubblicandoli sul web.

Indignazione da parte dei cittadini della Piana del Sele che hanno puntato il dito contro il disgustoso episodio.