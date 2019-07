Torrione, spunta una buca pericolosa in via XX Settembre

Una buca è comparsa da diversi giorni in via XX Settembre numero 44, nel popoloso quartiere di Torrione a Salerno. Si trova, in particolare, sotto al marciapiede che costeggia la carreggiata utilizzato da residenti e passanti. A segnalarlo alla nostra redazione è un lettore che spiega: “Si intravede il vuoto all’ interno. Purtroppo è quasi sempre coperta dalle auto in sosta ma pericolosa”. L'auspicio è che gli addetti alla manutenzione dell'arteria stradale intervengano il prima possibile per metterla in sicurezza.