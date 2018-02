Torrione, spunta un cartello contro i proprietari dei cani

Curiosità a Torrione. Da qualche giorno in un’aiuola di via Posidonia è spuntato un cartello rivolto ai cittadini che portano a passeggio i loro cani nel quartiere: “Le aiuole sono tutti. Rispattale. Non farle utilizzare al tuo cane perché i tuoi bambini giocano sulle aiuole”.

Il cartello, con tanto di divieto, è stato accolto con particolare apprezzamento soprattutto dai commercianti e dalle famiglie.