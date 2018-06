Torrione, degrado e disagi a via Posidonia e via Santamaria

Disagi e degrado a Torrione. Lettori di Salerno Today segnalano alla nostra redazione una serie di disservizi da via Posidonia a via Santamaria. I disagi sono conseguenza non solo della manutenzione assente o carente ma anche dell'inciviltà degli automobilisti. Si comincia da via Posidonia: la fotografa che pubblichiamo documenta un guasto al segnale luminoso del passaggio pedonale.

Automobilisti indisciplinati

In via Santamaria, molte auto sono in sosta davanti allo scivolo per disabili, impedendo il transito delle sedie a rotelle e dei passeggini. I residenti denunciano anche la presenza di una buca pericolosa, che talvolta diventa una trappola perchè è coperta da erba alta. Le buche sostituiscono gli alberi in molti casi. Accade in via Delle Muratelle.

Gallery