Stazione metro di Torrione: caos e disagi per i pendolari

Il cartello segnala una situazione “momentanea” di disagio ma il caos persiste da mesi. A Torrione, nella stazione metro, i problemi sono quotidiani.

La testimonianza

"Prendo la metro ogni giorno e come me tantissimi studenti nonché dipendenti ospedalieri - ci segnala una lettrice - Le condizioni del soffitto sono a dir poco vergognose: anziché aggiustarlo, preferiscono far “asciugare” rischiando che da un giorno all’altro possa crollarci in testa. Inoltre è assurdo costringerci a fare un giro lunghissimo per usufruire dell’altra entrata che spesso ci porta anche a perdere le corse per mancanza di tempo. E' una situazione estremamente pericolosa che si verifica solo a Torrione".