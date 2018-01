"Vietato entrare" ma ci dorme un clochard: ecco dove

"Vietato entrare". Il cartello presente sull'uscio dell'Inail, a Torrione, non lascia adito a dubbi né ad interpretazioni: c'è un cantiere, non è possibile andare oltre. E' davvero così? Foto e segnalazioni documentano una situazione assai diversa: di notte, nelle ore più fredde, il cancello e il cantiere diventano stanza da letto per un clochard. C'è chi passa e tende la mano per un pasto caldo. C'è, invece, chi passa, si indigna e segnala ai vigili urbani, lamentando condizioni igieniche al limite.

Foto di Guglielmo Gambardella