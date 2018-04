L'estate è alle porte, ma la spiaggia di Torrione è piena di siringhe: la segnalazione

L’estate si avvicina. E, già in questi giorni, si stanno iniziando a vedere i primi salernitani mentre prendono il sole e magari azzardano un tuffo nel mare di Torrione. Ma, nonostante la stagione estiva sia ormai alle porte, continua a versare in una situazione di degrado. Numerosissime siringhe e cumuli di rifiuti la fanno da padroni proprio nella discesa che porta all’arenile situato su via Lungomare Tafuri. I cittadini chiedono, quindi, controlli serrati, magari con l'aiuto di un sistema di videosorveglianza, per impedire agli incivili di continuare a sporcare la spiaggia.

