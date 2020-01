Torrione di nuovo al buio: la segnalazione dei residenti

Pericoli e disagi, questa sera, a Torrione, a causa di un nuovo guasto alla pubblica illuminazione. In particolare, in via Fratelli Palumbo e in via Francesco Tortora, residenti e passanti si trovano a dover letteralmente brancolare nel buio.

L'appello

Solo l'ultima, questa, delle segnalazioni dei salernitani che chiedono il ripristino della pubblica illuminazione, assente, a giorni alterni, in diverse zone cittadine.

