Chiusura dello svincolo di Fratte e altri disagi: la denuncia di un lettore

Traffico e disagi in città: come ci segnala un lettore, "con la chiusura dello svincolo di Fratte dalla tangenziale, corsia nord, purtroppo Salerno é nel caos".

La denuncia

"E' grave inoltre - continua l'utente - come, con la scarsissima segnaletica orizzontale, il 90% degli automobilisti sia costretto ad effettuare un giro vizioso fino a giungere ai vecchi caselli autostradali, per poi riscendere a Fratte o Brignano". Necessario, dunque, provvedere a risolvere la problematica che, oltre ad arrecare disagi agli automibilisti, mina anche la sicurezza per chi percorre la zona a piedi.