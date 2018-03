Lavori per la fibra e la telefonia: traffico a Salerno, l'appello

Diversi lettori ci hanno segnalato disagi e problemi al traffico, legati ai lavori per l’installazione della fibra e di interventi di telefonia, in via Irno, via Vinciprova e via Mobilio.

L'appello

In particolare, negli ultimi giorni, lunghe code e traffico in tilt nelle ore di punta nelle zone interessate. Accorato l'appello degli automobilisti, affinchè il Comune riveda la programmazione dei lavori per non arrecare eccessivi disagi ai salernitani.