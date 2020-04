Su panchine e in barca: piovono segnalazioni in città, non calano le trasgressioni sul fronte Covid-19

Non cala, il numero di trasgressori nel nostro territorio, rispetto alle norme anti-contagio da Covid-19. Continuano a giungerci segnalazioni da più parti della città, infatti, per una serie di comportamenti scorretti e imprudenti che rischiano di provocare la riesplosione del contagio, tra circa due settimane, tempo dell'incubazione del Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le segnalazioni

In piastra Nizza, per iniziare, comodamente seduto su una panchina, un uomo, così come sul Carmine, nei pressi della chiesa della Madonna del Carmine. Situazione non migliore nella zona orientale e, in particolare, a Pastena, dove, come ci segnala una lettrice, un uomo si è allontanato in barca chiamando, per giunta, gli amici, affinchè lo raggiungessero. Situazione fuori controllo, intanto, in zone collinari come Matierno, dove è auspicabile un controllo costante da parte delle forze dell'ordine, specie nei pressi degli edifici popolari. Preoccupati, i salernitani più avveduti che, per colpa dell'irresponsabilità di pochi, rischiano di vedere vanificato lo sforzo di restare in casa in questo delicato periodo di emergenza che potrebbe allungarsi.

Sostieni SalernoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di SalernoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery