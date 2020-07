Problema tecnico sulla linea Salerno – Battipaglia - Sapri: prima lo stop e poi treni in ritardo

Mattinata di disagi, oggi, per i viaggiatori. Dalle 9, la circolazione ferroviaria nella stazione di Battipaglia (linea Salerno – Battipaglia - Sapri) è stata sospesa per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione.

I disagi

Dopo l'intervento dei tecnici, alle 9.35, la circolazione ferroviaria è stata riattivata ma i treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 60 minuti. Insomma, una mattinata da dimenticare per i passeggeri. Torna sotto i riflettori, dunque, la necessità di garantire manutenzione adeguata ai convogli, onde evitare nuovi guasti e i relativi disagi, specie ora, quando il numero dei viaggiatori è in crescita, per il periodo estivo.