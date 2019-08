Si gettano in strada per provocare incidenti e chiedere risarcimenti: la segnalazione a Baronissi

Pedoni nascosti che, improvvisamente, si gettano in strada, rischiando di farsi investire, al fine di chiedere risarcimenti per eventuali incidenti. E' quanto sta capitando a Baronissi ed anche nella frazione Acquamela, come denuncia una nostra lettrice. La malcapitata ha raccontato l'episodio che ha interessato qualche giorno fa, anche suo cugino: pare che dei truffatori tentino di farsi travolgere dalle vetture in corsa, al fine poi di chiedere soldi per i danni.

L'appello

Accorato, dunque, l'appello alle forze dell'ordine, affinchè monitorino la situazione, incrementando i controlli nella zona.