Truffe ad anziani: nuovi episodi ad Albanella

Truffe ad Albanella, in particolare tra Matinella e il Capoluogo. Ignoti, come segnalano alcuni lettori, si spacciano per un familiare della vittima della truffa, annunciando che arriverà a casa un pacco e che per ritirarlo sarà necessario consegnare una somma di denaro.

Il finto corriere, dunque, ritira i soldi e consegna il falso ordine, in una scatola spesso vuota. Le forze dell’ordine raccomandano di non fidarsi di estranei in cerca di denaro. Prudenza.