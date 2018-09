"Chiudere al traffico la zona per far uscire i bambini da scuola": l'appello di una lettrice

"Nel momento dell'uscita degli alunni dalla scuola Matteo Mari scoppia un caos in tutta la zona": questo è quanto ci è stato segnalato da una nostra lettrice. "La scala - spiega- è stretta tra due cancelli dove i genitori non possono accedere. I marciapiedi circostanti, quindi, vengono affollati da genitori e famiglie che restano lì in attesa di vedere i bambini uscire da scuola. Il problema è che il traffico veicolare continua a scorrere ed è affidato, quasi sempre, a due nonni in divisa che fanno il loro meglio per fermare le auto e far attraversare i bambini". Si chiede, quindi, la chiusura al traffico della zona in orario di uscita per evitare che possano verificarsi spiacevoli eventi.