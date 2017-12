Auto danneggiate a Pastena, vandali in azione: l'appello

Vandali in azione, a Salerno. E' la volta di Pastena dove sono state danneggiate numerose auto in via Tesauro e nelle strade adiacenti al rione Zevi.

Il caso

Diverse vetture sono state danneggiate sulle fiancate tra il 23 e il 24 dicembre. Tensione e nervosismo tra i residenti che fanno appello all'amministrazione comunale affinchè incrementi i controlli nella zona e provveda ad installare la videosorveglianza.