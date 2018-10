Vandali in azione ad Eboli, danneggiano auto e mettono a segno furti

Ladri in azione ad Eboli: come ci segnalano alcuni lettori, in particolare, in via Yuri Gagarin e via Fratelli Adinolfi, vandali sono entrati in azione, danneggiando auto e facendo razzia di tutto ciò che trovavano all'interno.

Accorato, l'appello dei residenti alle forze dell'ordine, affinchè incrementino i controlli specie nelle ore notturne, scongiurando nuovi episodi nella zona.