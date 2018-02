Vandali in azione a Cava: prese di mira le auto in sosta

Vandali in azione, in via Castaldi, in in via Filangieri ed in via Prolungamento Marconi, a Cava de’ Tirreni: come ci raccontano alcuni lettori, sono state prese di mira alcune auto in sosta. Ignoti hanno rotto vetri, specchietti e forato pneumatici, nel fine settimana.

L'appello

Su tutte le furie i residenti delle zone interessate: accorato l'appello affinchè vengano incrementati i controlli delle forze dell'ordine, per scongiurare nuovi episodi di delinquenza e vandalismo.