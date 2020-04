Vandali in azione a Battipaglia, danneggiate auto in sosta

Vandali in azione a Battipaglia: come ci hanno segnalato alcuni lettori, nella notte, sono state danneggiate 4 auto, nei pressi della chiesa Santa Maria della Speranza. Rubati anche alcuni oggetti che erano al loro interno.

L'appello

L'appello, dunque, è di incrementare i controlli nella zona e, in genere, sull'intero territorio, specie in questo periodo di minor flusso di persone in giro, per via dell'emergenza Covid-19.