Vandali alle giostrine di piazzetta Cacciatore, a Torrione

Incuranti del buon senso, salgono, numerosi, contemporaneamente, sul girotondo che, quindi, cede per il peso eccessivo e viene danneggiato. E' quanto è accaduto, per l'ennesima volta, a Torrione, in piazzetta Cacciatore.

Baby vandali, purtroppo, hanno arrecato danni alle giostrine, non rendendole più fruibili per i piccoli residenti della zona: tanta amarezza nel quartiere per l'accaduto.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella