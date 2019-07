Spazzatura e cartacce dietro alle panchine: vandali in via Carmine

Cartoni, rifiuti e resti alimentari nelle aiuole site dietro alle panchine che costeggiano il distributore di carburante Erg di via Carmine. Un tappeto di spazzatura che danneggia il decoro della zona, oltre che le sue condizioni igienico-sanitarie: a denunciare, con tanto di foto, lo scempio, una residente della zona attraverso il comitato di quartiere San Francesco.

La denuncia

"Vandali e incivili hanno ridotto ad una pattumiera a cielo aperto via Carmine - racconta Laura Vitale del Comitato di quartiere - Peraltro le panchine rappresentano una sosta fondamentale per anziani e non solo, ma si trovano praticamente immerse nell'immondizia". Accorato, dunque, l'appello dei residenti all'amministrazione comunale e alla Polizia Municipale, affinchè provvedano a ripulire la zona e ad incrementare i controlli per scoraggiare i vandali.

