Rione Carmine, veleno per topi in strada: alcuni cani rischiano di morire

Pericolo per gli amici di zampa sul rione Carmine e, in particolare, in via Pio XI. Come ci segnala una nostra lettrice, infatti, in strada da qualche giorno, è stato spruzzato del veleno per topi: diversi cani, annusandolo, hanno avvertito malori.

La raccomandazione

In alcuni casi, addirittura gli animali avrebbero rischiato la vita a causa dell'inalazione della sostanza: si raccomanda, dunque, massima prudenza da parte dei proprietari dei cani residenti nella zona.