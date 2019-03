Vento e danni, alcuni lettori: "Se ci fosse manutenzione, gli alberi non cadrebbero"

Innumerevoli, i danni causati dalle forti raffiche di vento, tra lunedì e martedì. Non solo alberi caduti e cartelloni pubblicitari divelti: a essere colpite, anche le lamiere perimetrali adiacenti al cantiere del Crescent.

Tra drammi sventati e tensione, raccogliamo l'appello di alcuni lettori che si rivolgono all'amministrazione comunale:

Non basta chiudere i parchi e il cimitero in caso di allerta meteo: occorre agire prima, prevenendo possibili danni e disastri e provvedendo, per iniziare, alla manutenzione ordinaria del verde pubblico. E' impensabile che alberi di grosse dimensioni siano stati abbattuti con tanta facilità dalle raffiche di vento: se sono caduti, è colpa senza dubbio anche della mancata manutenzione del verde pubblico, a tutto rischio per noi salernitani