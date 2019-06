Manutenzione del verde assente a Nocera: ragazzino in bici si ferisce

Era già previdibile, ma nessuno ha preso a provvedimenti per evitarlo. Dramma sfiorato, a Nocera Superiore, nei pressi del cimitero. Come ci segnala un lettore, un bambino con la bici ha urtato contro un rametto di canne della scarpata e si è ferito, per fortuna lievemente.

L'appello

Accorato, l'appello dei residenti, per una più attenta manutenzione del verde pubblico nella zona, anche per tutelare l'incolumità di passanti, ciclisti e automobilisti.